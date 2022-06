Ucraina: consigliere sindaco, 'situazione critica a Mariupol per carenza acqua potabile' (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - La carenza di acqua potabile a Mariupol è ormai a un livello critico, secondo il consigliere del sindaco Petro Andrushenko che ha aggiunto che le persone devono registrarsi per ricevere acqua potabile e possono averla solo ogni due giorni. La maggior parte dei servizi di base, come elettricità, gas e condutture dell'acqua, in città devono ancora essere ripristinati dalle autorità locali sostenute dalla Russia. "La quantità d'acqua era già poca prima - ha detto ancora - ma ora è diminuita del tutto. È necessario registrarsi e mettersi in fila, mentre la temperatura è in aumento e l'acqua disponibile è in diminuzione". "L'acqua 'potabile' ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - Ladiè ormai a un livello critico, secondo ildelPetro Andrushenko che ha aggiunto che le persone devono registrarsi per riceveree possono averla solo ogni due giorni. La maggior parte dei servizi di base, come elettricità, gas e condutture dell', in città devono ancora essere ripristinati dalle autorità locali sostenute dalla Russia. "La quantità d'era già poca prima - ha detto ancora - ma ora è diminuita del tutto. È necessario registrarsi e mettersi in fila, mentre la temperatura è in aumento e l'disponibile è in diminuzione". "L'' ...

