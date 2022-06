Shaquille O’Neal e gli eSports: “sono veri atleti” (Di domenica 5 giugno 2022) Nelle scorse ore, il quattro volte campione NBA Shaquille O’Neal ha condiviso con Jake Lucky il suo pensiero sugli eSports e sui giocatori professionisti che vi si avvicendano: scopriamo insieme che cosa ha detto Il mondo degli eSports è un settore in continua crescita, sia a livello internazionale, sia anche sul fronte nostrano. Un recente rapporto di Nielsen ed IDEEA ne hanno svelato la crescente popolarità in Italia, paese in cui quasi mezzo milione di persone quotidianamente segue gli eSports, le sue competizioni e i suoi tornei. sono nate organizzazioni come l’OIES (abbiamo recentemente scambiato due parole col co-fondatore Luigi Caputo) e team di forte impatto come eSport Revolution, che ha come co-founder, invece, il celebre Tony Tubo. Insomma: gli sport elettronici andranno ... Leggi su tuttotek (Di domenica 5 giugno 2022) Nelle scorse ore, il quattro volte campione NBAha condiviso con Jake Lucky il suo pensiero suglie sui giocatori professionisti che vi si avvicendano: scopriamo insieme che cosa ha detto Il mondo degliè un settore in continua crescita, sia a livello internazionale, sia anche sul fronte nostrano. Un recente rapporto di Nielsen ed IDEEA ne hanno svelato la crescente popolarità in Italia, paese in cui quasi mezzo milione di persone quotidianamente segue gli, le sue competizioni e i suoi tornei.nate organizzazioni come l’OIES (abbiamo recentemente scambiato due parole col co-fondatore Luigi Caputo) e team di forte impatto come eSport Revolution, che ha come co-founder, invece, il celebre Tony Tubo. Insomma: gli sport elettronici andranno ...

