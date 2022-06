Lavoro: Lupi a Conte, 'ricetta non è salario minimo, ma meno tasse e via rdc' (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - “A Conte evidentemente sfugge che il Lavoro lo danno e lo creano le imprese. Il reddito di cittadinanza è una forma di assistenzialismo che offende e mortifica i lavoratori e il concetto stesso di Lavoro. Per questo serve abolirlo immediatamente per liberare la domanda di Lavoro sul mercato. Certo, gli stipendi devono essere più alti ma la ricetta non può essere un salario minimo definito da una legge su cui, peraltro, non sono favorevoli neanche molti sindacati. Quello che serve è una immediata detassazione dei redditi da Lavoro”. Così il Presidente di Noi con l'Italia Maurizio Lupi. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - “Aevidentemente sfugge che illo danno e lo creano le imprese. Il reddito di cittadinanza è una forma di assistenzialismo che offende e mortifica i lavoratori e il concetto stesso di. Per questo serve abolirlo immediatamente per liberare la domanda disul mercato. Certo, gli stipendi devono essere più alti ma lanon può essere undefinito da una legge su cui, peraltro, non sono favorevoli neanche molti sindacati. Quello che serve è una immediata detassazione dei redditi da”. Così il Presidente di Noi con l'Italia Maurizio

