I 100 giorni della guerra e la parata del 2 giugno visti dai social  

(Di domenica 5 giugno 2022) AGI - Il 76esimo anniversarioFestaRepubblica si è celebrato ai Fori Imperiali, dopo due anni di pandemia, ma le conversazioni in rete associate al 2riguardano anche i 100ditra Russia e Ucraina, che vede coinvolta la comunità internazionale, e l'Italia, con l'invio di armi all'esercito ucraino. Di pace ha parlato il PresidenteRepubblica: "La Repubblica è impegnata a costruire condizioni di pace e le sue Forze Armate, sulla base dei mandati affidati da Governo e Parlamento, concorrono a questo compito". È il passaggio chiave del messaggio di Sergio Mattarella, in occasioneFestaRepubblica. Con gli algoritmi di intelligenza artificiale di Kpi6* abbiamo analizzato le conversazioni sul web inerenti ...

welikeduel : 'Questi 100 giorni di guerra d'Ucraina significano conseguenze per tutto il mondo. Parlare di grano e immigrazione… - LiaQuartapelle : 25mila soldati russi morti. L’economia russa indebolita: gli economisti prevedono il raddoppio della disoccupazione… - DavidPuente : 100 giorni di resistenza ucraina contro l'invasione putiniana. - BottaroRosella : RT @LiaQuartapelle: 25mila soldati russi morti. L’economia russa indebolita: gli economisti prevedono il raddoppio della disoccupazione e i… - vincent_cerullo : RT @red_mask9: 100 giorni di guerra. 100 giorni di continue stragi di innocenti ucraini. 100 giorni in cui la merda finta pacifista giusti… -

