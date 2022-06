Highlights e gol Repubblica Ceca-Spagna 2-2 | Nations League 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 5 giugno 2022) Glie le azioni salienti di2-2, match della seconda giornata di. La rete dell’1-0 arriva dopo 4?: Kuchta parte in posizione regolare e serve il più facile dei palloni a Pesek per il vantaggio. Poi è lo stesso Kuchta nel secondo tempo a siglare la rete del 2-1 con uno splendido pallonetto su Simon. Nel mezzo il gol da record di Gavi che diventa il marcatore più giovane della storie delle furie rosse. E nel recupero è Martinez a salvare Luis Enrique col colpo di testa del pareggio. SportFace.

