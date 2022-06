Gazzetta: “Quanti top club su Osimhen, Giuntoli ha tre sostituti” (Di domenica 5 giugno 2022) Victor Osimhen al centro delle voci di mercato, con tante società in Europa che hanno chiesto informazioni sul giocatore. Al momento il Napoli non ha intenzione di cedere Osimhen, anche perché se De Laurentiis attende fino al 2023 riesce a completare una mega plusvalenza. Ma il calciomercato è imprevedibile ed in un momento si può accendere una trattativa, soprattutto se scendono in campo top club europei, in grado di mettere sul piatto tantissimi milioni di euro. Si veda la trattativa del Manchester City che ha acquistato Haaland in pochissimo tempo, anche grazie ad una clausola rescissoria. Il punto sulla cessione di Victor Osimhen viene fatto da Alfredo Pedullà di Gazzetta dello Sport: “Il Napoli ha capito che qualcuno si potrebbe muovere concretamente per acquistare il giocatore nigeriano. Ad ... Leggi su napolipiu (Di domenica 5 giugno 2022) Victoral centro delle voci di mercato, con tante società in Europa che hanno chiesto informazioni sul giocatore. Al momento il Napoli non ha intenzione di cedere, anche perché se De Laurentiis attende fino al 2023 riesce a completare una mega plusvalenza. Ma il calciomercato è imprevedibile ed in un momento si può accendere una trattativa, soprattutto se scendono in campo topeuropei, in grado di mettere sul piatto tantissimi milioni di euro. Si veda la trattativa del Manchester City che ha acquistato Haaland in pochissimo tempo, anche grazie ad una clausola rescissoria. Il punto sulla cessione di Victorviene fatto da Alfredo Pedullà didello Sport: “Il Napoli ha capito che qualcuno si potrebbe muovere concretamente per acquistare il giocatore nigeriano. Ad ...

