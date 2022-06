Gabriele Muccino | “Con mio fratello Silvio ho vissuto il lutto di una persona vivente | esperienza aberrante Non lo vedo dal 2007 | era pezzo di me”

(Di domenica 5 giugno 2022) Dai primi film, con il successo de L’ultimo bacio, alla vita hollywoodiana, fino al doloroso allontanamento dalsi è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo la sua vita e anche dinamiche familiari non proprio rosee. Parlando del, il regista ha sottolineato di aver “un” con lui, “undi una, che nondal”. “È stata unaper meda un punto di vista psicologico: mi ha scarnificato – ha raccontato al quotidiano di via Solferino – Rimane una delle cose più incomprensibili, ingiustificabili e ...

Gabriele Muccino, in un'intervista per il Corriere, ha parlato del suo rapporto finito con il fratello Silvio, che ha vissuto come un lutto.