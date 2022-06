(Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – Dietro ildi questa 43ma edizione dellaCampionaria di, che volge al termine, non è passato inosservato l’ingente sforzo organizzativo della giovane e intraprendente Associazione guidata da Marco Sorrentino, “Spazio Libero”, vero motore del volontariato venticanese. Tantissimi gli interventi effettuati inper operazioni di primo soccorso ma anche per la ricerca di bambini con l’utilizzo di unità cinofile e droni sapientemente utilizzati dall’onnipresente Carlo Di Iorio. Dal 1 giugno i volontari dell’associazione, anche per il caldo torrido che ha caratterizzato questa edizione straordinaria della Campionaria, hanno effettuato inpiù di trenta interventi di primo soccorso coadiuvati da personale medico e ...

Advertising

SfrenzyChannel : @_special_cla_ La fiera degli stronzi inizia ogni anno a inizio giugno e finisce alla prima di campionato! ????? - mrmiriambutter : Ho comprato la maglia di Perisic per l'ultima di campionato e ne vado fiera. Ciao Ivan, grazie di tutto ???? -

anteprima24.it

Così, l'inno di Mameli ha risuonato nel padiglione delladi Rimini, il tricolore è volato in ... per la prima volta in Italia, ha messo in piedi lo spettacolo di unEuropeo di ...L'Italbaby di Trampolino Elastico esordisce alla grande, nella prima giornata del 28ªEuropeo, in scena alladi Rimini ... Fiera Campionato di Venticano, chiusa un'edizione di successo Uomini e donne ‘d’acciaio’: bodybuilder dal fisico scolpito pronti a darsi battaglia per un montepremi complessivo di oltre 30mila euro. Saranno loro i protagonisti assoluti della giornata conclusiva ...Nel progetto firmato dagli studenti della Civica Scuola di Cinema ‘Luchino Visconti’, i baci tra uomini e donne di ogni età sono un simbolo di rinascita dopo il tempo della pandemia. Un modo per riapp ...