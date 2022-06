Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo dal 6 giugno su Rai 2: come sarà (Di domenica 5 giugno 2022) Vento di cambiamento su Rai 2 con un ritorno al passato. “Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo” è il nuovo programma in onda su Rai 2 dal lunedì al venerdì alle 19.50 circa, condotto da Drusilla Foer. Personaggio rivelazione dell’anno, anche in tv, la Foer conquista per la prima volta un programma tutto suo. L’abbiamo vista sul palco dell’Ariston insieme ad Amadeus, l’abbiamo vista al fianco di Carlo Conti ma questa volta tocca a lei, dimostrare tutta la sua versatilità con un programma che ha fatto la storia della tv in passato. Ma come sarà questa nuova edizione dell’Almanacco? In mezz’ora di trasmissione la conduttrice rivisiterà lo storico programma della Rai, l’”Almanacco del Giorno Dopo”, format di grande ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 5 giugno 2022) Vento di cambiamento su Rai 2 con un ritorno al passato. “del” è il nuovo programma in onda su Rai 2 dal lunedì al venerdì alle 19.50 circa, condotto daFoer. Personaggio rivelazione dell’anno, anche in tv, la Foer conquista per la prima volta un programma tutto suo. L’abbiamo vista sul palco dell’Ariston insieme ad Amadeus, l’abbiamo vista al fianco di Carlo Conti ma questa volta tocca a lei, dimostrare tutta la sua versatilità con un programma che ha fatto la storia della tv in passato. Maquesta nuova edizione del? In mezz’ora di trasmissione la conduttrice rivisiterà lo storico programma della Rai, l’”Almanacco del”, format di grande ...

Advertising

RaiDue : Avete segnato in agenda l'appuntamento per domani vero? L'almanacco è pronto e sta per essere aperto ?????? ??… - Disagio4all : Pensavo fosse ore l’almanacco di Drusilla e mi stava già partendo la bestemmia #ungiornoinpretura - gayburg : Drusilla Foer riporterà l’Almanacco in televisione - zazoomblog : Drusilla Foer riporta l’Almanacco in tv: ecco cosa ne pensa la storica conduttrice - #Drusilla #riporta #l’Almanac… - StraNotizie : Drusilla Foer riporta l’Almanacco in tv: ecco cosa ne pensa la storica conduttrice -