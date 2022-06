Dopo la pandemia torna la Camminata Nerazzurra: in 11mila per le strade di Bergamo (Di domenica 5 giugno 2022) Bergamo. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, la Camminata Nerazzurra torna ad essere uno degli appuntamenti più amati dai bergamaschi. In 11mila hanno preso parte alla quattordicesima edizione della marcia non competitiva organizzata dal Centro Coordinamento Club Amici Atalanta. Le maglie ufficiali, firmate da mister Gianpiero Gasperini, sono andate a ruba: ormai in tantissimi collezionano le t-shirt dell’evento, diventate un must per ogni tifoso della Dea. Quest’anno, per evitare assembramenti, la partenza non è stata in massa come nelle passate edizioni ma scaglionata: dalle 7.30 alle 9 i partecipanti sono passati sotto agli archi gonfiabili posizionati sul Sentierone per imboccare il percorso prescelto tra i tre proposti di 6, 10 e 17 ... Leggi su bergamonews (Di domenica 5 giugno 2022)due anni di stop a causa della, laad essere uno degli appuntamenti più amati dai bergamaschi. Inhanno preso parte alla quattordicesima edizione della marcia non competitiva organizzata dal Centro Coordinamento Club Amici Atalanta. Le maglie ufficiali, firmate da mister Gianpiero Gasperini, sono andate a ruba: ormai in tantissimi collezionano le t-shirt dell’evento, diventate un must per ogni tifoso della Dea. Quest’anno, per evitare assembramenti, la partenza non è stata in massa come nelle passate edizioni ma scaglionata: dalle 7.30 alle 9 i partecipanti sono passati sotto agli archi gonfiabili posizionati sul Sentierone per imboccare il percorso prescelto tra i tre proposti di 6, 10 e 17 ...

