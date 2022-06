DOMENICA IN E DA NOI A RUOTA LIBERA: I SALUTI DI MARA VENIER E FRANCESCA FIALDINI (Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di SALUTI e di arrivederci a settembre per le signore della DOMENICA pomeriggio di Rai1. MARA VENIER e FRANCESCA FIALDINI si congedano dai milioni di telespettatori che le hanno seguite ogni settimana tra “DOMENICA In” e “Da Noi a RUOTA LIBERA”. DOMENICA IN: PUNTATA BREVE PER IL GIUBILEO DELLA REGINA DOMENICA 5 giugno, dalle ore 14.00 alle ore 15.50 su RAI 1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 38° ed ultima puntata di ‘DOMENICA In’, condotta da MARA VENIER. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento: Bobby Solo si esibirà con la sua band cantando alcuni grandi successi dell’ indimenticabile re del Rock’n Roll ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 5 giugno 2022) Tempo die di arrivederci a settembre per le signore dellapomeriggio di Rai1.si congedano dai milioni di telespettatori che le hanno seguite ogni settimana tra “In” e “Da Noi a”.IN: PUNTATA BREVE PER IL GIUBILEO DELLA REGINA5 giugno, dalle ore 14.00 alle ore 15.50 su RAI 1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 38° ed ultima puntata di ‘In’, condotta da. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento: Bobby Solo si esibirà con la sua band cantando alcuni grandi successi dell’ indimenticabile re del Rock’n Roll ...

