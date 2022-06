Di Marzio su Caicedo: “L’Inter ha preso la sua decisione: i dettagli” (Di domenica 5 giugno 2022) DI Marzio Caicedo INTER – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, ha rilasciato alcune indiscrezioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sul futuro di Felipe Caicedo che non verrà riscattato dalL’Inter. Ecco quanto affermato. “L’Inter non tratterrà Felipe Caicedo, l’attaccante ecuadoriano non sarà riscattato e dunque farà ritorno al Genoa. Arrivato nel mercato invernale a Milano dopo aver sposato la causa del club genovese all’inizio della stagione, per adesso Caicedo farà ritorno in Liguria, con la prospettiva di trovare comunque una nuova sistemazione. Infatti, per il bomber ex Lazio è in piedi un’ipotesi di mercato che potrebbe portarlo dritto in Qatar. Il primo ecuadoriano delL’Inter, allora, dopo ben cinque anni (arrivò a Roma ... Leggi su seriea24 (Di domenica 5 giugno 2022) DIINTER – Gianluca Di, giornalista Sky, ha rilasciato alcune indiscrezioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sul futuro di Felipeche non verrà riscattato dal. Ecco quanto affermato. “non tratterrà Felipe, l’attaccante ecuadoriano non sarà riscattato e dunque farà ritorno al Genoa. Arrivato nel mercato invernale a Milano dopo aver sposato la causa del club genovese all’inizio della stagione, per adessofarà ritorno in Liguria, con la prospettiva di trovare comunque una nuova sistemazione. Infatti, per il bomber ex Lazio è in piedi un’ipotesi di mercato che potrebbe portarlo dritto in Qatar. Il primo ecuadoriano del, allora, dopo ben cinque anni (arrivò a Roma ...

