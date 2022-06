Basket, finale playoff 2022 Serie A2: Udine batte Verona 67-64 e si aggiudica gara-1 (Di domenica 5 giugno 2022) Cronaca e tabellino di Apu Old Wild West Udine-Tezenis Verona, sfida valida come gara-1 della finale del Tabellone Oro dei playoff di Serie A2 2021/2022 di Basket. Successo per i padroni di casa, che s’impongono per 67-64 al termine di una sfida davvero combattuta. Le due squadre vanno a folate e vincono due quarti a testa, ma ad avere la meglio sono i friulani. Il miglior realizzatore della serata è Johnson con 14 punti. RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI AGGIORNA LA DIRETTA CRONACA – Ottimo avvio di Verona, che parte forte portandosi subito in vantaggio. Il merito è in gran parte di Johnson, già in doppia cifra dopo pochi minuti. I padroni di casa non mollano e provano a restare in scia, ma fanno ... Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) Cronaca e tabellino di Apu Old Wild West-Tezenis, sfida valida come-1 delladel Tabellone Oro deidiA2 2021/di. Successo per i padroni di casa, che s’impongono per 67-64 al termine di una sfida davvero combattuta. Le due squadre vanno a folate e vincono due quarti a testa, ma ad avere la meglio sono i friulani. Il miglior realizzatore della serata è Johnson con 14 punti. RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI AGGIORNA LA DIRETTA CRONACA – Ottimo avvio di, che parte forte portandosi subito in vantaggio. Il merito è in gran parte di Johnson, già in doppia cifra dopo pochi minuti. I padroni di casa non mollano e provano a restare in scia, ma fanno ...

