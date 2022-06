Advertising

Pall_Gonfiato : #Baggio amaro: “Ero uno sfigato, le ginocchia mi si gonfiavano. Mia una carriera di sofferenza” - Damianodanny1 : AZZURRI RIDOTTI SPARRING PARTNER MOMENTO PIÙ AMARO DI SEMPRE DELLE 3 AVVERSARIE DI NATIONS LEAGUE 2 (GERMANIA E… -

Corriere dello Sport

Un addionon solo per la sconfitta degli azzurri arrivata sotto i colpi di Messi e compagni, ... Robyindiavolato con la Fifa: "Vergogna, scandalo e follia". Che succede all'Italia Il c.t ...L'1 - 2 con cui i lombardi espugnano il Palli lascia l'in bocca per come è maturato, ... un lancio lungo pesca D'Ancora in area, il tiro è rimpallato in angolo da. Sugli sviluppi del ... Mancini mastica amaro: "Che peccato, siamo stati dei polli"