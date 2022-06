Altomare | Napoli | Bernardeschi e Deulofeu sono buoni acquisti | ma non alzano il livello

(Di domenica 5 giugno 2022) Luca, ex centrocampista del, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha rilsaciato le seguenti dichiarazioni: "Siamo ancora nella fase inziale di costruzione per la nuova stagione - dicea Tuttomercatoweb.com - cicalciatori da accontentare e giocatori che vogliono restare mentre altri che hanno mercato battono cassa. Ma il presidente da quel che ha fatto capire nella recente intervista non si farà problemi se qualcuno dovrà esser ceduto. Parla anche di Scudetto De Laurentiis, però i traguardi importanti si raggiungono con calciatori importanti e dovrebbe dunque riconfermare in blocco l'ossatura della squadra aggiungendo qualche altro top player". Da tempo si parla del rinnovo di Mertens che però non è ancora arrivato... "Da tifosi dico che abbiamo perso già un pezzo di ...

Ultime notizie SSC- Luca, ex centrocampista del, non ha dubbi sulla linea che il club partenopeo dovrebbe tenere per migliorare ancora, queste le dichiarazioni a TMW: Da tempo si parla del ...Bisognava solo attendere i tempi burocratici prima di potere urlare, come diceva Vittori, ... Il sistema era in vigore a Palermo, come a Messina, Catania,o Roma. Sia per i i concorsi ... ESCLUSIVA TMW - Altomare: "Napoli, Bernardeschi e Deulofeu buone pedine ma non alzano il livello" Luca Altomare ex centrocampista del Napoli non ha dubbi sulla linea che il club partenopeo dovrebbe tenere per migliorare ancora ...Luca Altomare ha analizzato i possibili scenari in casa Napoli in vista della prossima stagione: 'Mertens lo terrei, così come Koulibaly per pensare in grande'.