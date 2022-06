Ultime Notizie – Ucraina, dalla fuga dalla guerra all’amore: le nozze nel pescarese (Di sabato 4 giugno 2022) Si sono conosciuti due anni e mezzo fa in una vacanza a Salerno ed è scoccata la passione. Poi, all’inizio di quest’anno, la fuga di lei dalla sua patria, l’Ucraina, dopo lo scoppio della guerra. Lei, ingegnere di Kiev, a causa del conflitto che sta devastando la sua terra, si è stabilita a Pescara. Oggi Svetlana Vapniaruk e Giovanni Palombini, arboricoltore di Pescara, ultracinquantenni, si sono sposati a Spoltore (Pe). Il matrimonio in municipio è stato celebrato dal presidente del Consiglio comunale, Lucio Matricciani. Fiori d’arancio con familiari, parenti e amici della coppia, arrivati per l’occasione anche dall’Ucraina dopo “viaggi allucinanti”, come raccontano. “Ad unirci – dicono gli sposi all’Adnkronos – un forte sentimento d’amore che siamo certi ci accompagnerà nel ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 giugno 2022) Si sono conosciuti due anni e mezzo fa in una vacanza a Salerno ed è scoccata la passione. Poi, all’inizio di quest’anno, ladi leisua patria, l’, dopo lo scoppio della. Lei, ingegnere di Kiev, a causa del conflitto che sta devastando la sua terra, si è stabilita a Pescara. Oggi Svetlana Vapniaruk e Giovanni Palombini, arboricoltore di Pescara, ultracinquantenni, si sono sposati a Spoltore (Pe). Il matrimonio in municipio è stato celebrato dal presidente del Consiglio comunale, Lucio Matricciani. Fiori d’arancio con familiari, parenti e amici della coppia, arrivati per l’occasione anche dall’dopo “viaggi allucinanti”, come raccontano. “Ad unirci – dicono gli sposi all’Adnkronos – un forte sentimento d’amore che siamo certi ci accompagnerà nel ...

