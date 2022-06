Quel “pappone” di Laporta vuole tagliare il 50% degli ingaggi del Barcellona

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 4 giugno 2022) La riduzione del monteè obiettivo di diversi club in Europa. Il calcio, per troppo tempo, ha fatto finta che la crisi non lo riguardasse. E ora si trova costretto a ripagare i debiti. Vale anche per il, e anzi in particolare per il. Il Mundo Deportivo, nell’edizione odierna, scrive che il club prevede una riduzione del 50%di tutti i calciatori – non solo dei capitani, come fu lo scorso anno – tranneli che hanno rinnovato di recente (Ansu Fati e Pedri, ad esempio). Al Mundo Deportivo lo fanno sapere fonti del club. I dialoghi con gli agenti sono già iniziati. È una delle modalità con cui il Barça ha intenzione di ridurre il debito di 590 milioni di euro. Con la riduzione, assieme con il ...