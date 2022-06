Omicron 5, che estate ci aspetta: parla il virologo (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – L’aumento dei contagi Covid registrato in Portogallo e in Germania per l’emergere della sottovariante Omicron 5 “non deve spaventarci, non rovinerà la nostra estate”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute il virologo Mauro Pistello, direttore dell’Unità di virologia dell’Azienda ospedaliera universitaria di Pisa e vicepresidente della Società italiana di microbiologia. “Abbiamo un’altissima fetta della popolazione vaccinata con tre dosi – ricorda Pistello – Il caldo poi fisiologicamente aiuta perché le radiazioni ultraviolette fanno soffrire il virus, persiste meno in ambienti aperti. In autunno è chiaro che il virus potrà tornare alla carica e per questo occorre farci trovare preparati soprattutto con nuovi vaccini aggiornati alle ultime varianti”. E sui rischi legati a Omicron 5, Pistello spiega che ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – L’aumento dei contagi Covid registrato in Portogallo e in Germania per l’emergere della sottovariante5 “non deve spaventarci, non rovinerà la nostra”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute ilMauro Pistello, direttore dell’Unità di virologia dell’Azienda ospedaliera universitaria di Pisa e vicepresidente della Società italiana di microbiologia. “Abbiamo un’altissima fetta della popolazione vaccinata con tre dosi – ricorda Pistello – Il caldo poi fisiologicamente aiuta perché le radiazioni ultraviolette fanno soffrire il virus, persiste meno in ambienti aperti. In autunno è chiaro che il virus potrà tornare alla carica e per questo occorre farci trovare preparati soprattutto con nuovi vaccini aggiornati alle ultime varianti”. E sui rischi legati a5, Pistello spiega che ...

