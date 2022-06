Advertising

Agenzia ANSA

Eloncomincia ad usare Twitter, piattaforma che vuole comprare per 44 miliardi di dollari e dove ha quasi 100 milioni di follower, per dare i suoia pochi mesi dalle elezioni di Midterm. "...La portata dell'pro Caruso pubblicata daperò è da indagare non tanto per le centinaia reazioni che ha generato, in particolare quelle di numerosi influencer e di social leader ... Musk, endorsement per candidato dem a sindaco di Los Angeles - Nord America (ANSA) - WASHINGTON, 04 GIU - Elon Musk comincia ad usare Twitter, piattaforma che vuole comprare per 44 miliardi di dollari e dove ha quasi ...Musk disegna un nuovo contesto – fisico e digitale - e lascia agli altri attori – influencer - il potere di condizionare gli ...