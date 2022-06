L’Italia pareggia 1-1 con la Germania nella prima uscita di Nations League (Di sabato 4 giugno 2022) L'Italia pareggia 1-1 con la Germania nella prima uscita di Nations League, allo stadio 'Dall'Ara' di Bologna. In gol gli Azzuri con Pellegrini al 70' e poi la rete dei tedeschi al 73' con Kimmich. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 4 giugno 2022) L'Italia1-1 con ladi, allo stadio 'Dall'Ara' di Bologna. In gol gli Azzuri con Pellegrini al 70' e poi la rete dei tedeschi al 73' con Kimmich.

