Giugliano | la statua della Madonna della Pace arriva all’ospedale San Giuliano

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 4 giugno 2022) Anche quest’anno l’ospedale Sandiaccoglierà la. LaVergine Maria è appena giunta al nosocomio giuglianese per regalare un momento di preghiera e raccoglimento per gli ammalati. Si tratta di uno dei momenti più emozionanti di tutte le celebrazioni. Laverrà portata in giro tra i vari L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.