Giubileo di Platino, allarme bomba a Trafalgar Square (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Momenti di paura stamani a Londra per un allarme bomba mentre si celebra il Giubileo di Platino della regina Elisabetta. La polizia ha sgomberato Trafalgar Square e ha proceduto con un’esplosione controllata dopo una segnalazione di un veicolo sospetto, riporta il Guardian, che scrive di agenti che sono stati visti mentre chiedevano alle persone di lasciare l’area dopo aver ricevuto la segnalazione alle 9.22. Secondo il giornale sono stati evacuati da un albergo nelle vicinanze anche gli ospiti della struttura. Scotland Yard ha confermato una “piccola esplosione controllata”. Un portavoce ha precisato che non si tratta di terrorismo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Momenti di paura stamani a Londra per unmentre si celebra ildidella regina Elisabetta. La polizia ha sgomberatoe ha proceduto con un’esplosione controllata dopo una segnalazione di un veicolo sospetto, riporta il Guardian, che scrive di agenti che sono stati visti mentre chiedevano alle persone di lasciare l’area dopo aver ricevuto la segnalazione alle 9.22. Secondo il giornale sono stati evacuati da un albergo nelle vicinanze anche gli ospiti della struttura. Scotland Yard ha confermato una “piccola esplosione controllata”. Un portavoce ha precisato che non si tratta di terrorismo. L'articolo proviene da Italia Sera.

