Apple prepara la sfida a Google: pronto il motore di ricerca di proprietà? (Di sabato 4 giugno 2022) Inizia il conto alla rovescia per quanto riguarda la WWDC 2022 che si terrà il prossimo lunedì, 6 giugno 2022, ed in particolare, per quanto presenterà la Apple. Apple, 4/6/2022 – Computermagazine.itLa multinazionale di Cupertino è sempre al centro degli interessi degli addetti ai lavori in quanto a nuovi prodotti da lanciare, e pare che nelle ultime ore stia circolando un’indiscrezione alquanto ghiotta, che però non riguarda un “oggetto fisico”. Sembra infatti, come scrive Everyeye.it, che l’azienda della Mela stia pensando di lanciare sul mercato il proprio motore di ricerca. Secondo quanto segnalato dagli esperti di Gizchina, portale tech sempre molto attendibile, ma anche da Robert Scoble su Twitter, nel corso dell’anno che verrà, il 2023, forse già a gennaio, potrebbe arrivare l’annuncio di un progetto di questo ... Leggi su computermagazine (Di sabato 4 giugno 2022) Inizia il conto alla rovescia per quanto riguarda la WWDC 2022 che si terrà il prossimo lunedì, 6 giugno 2022, ed in particolare, per quanto presenterà la, 4/6/2022 – Computermagazine.itLa multinazionale di Cupertino è sempre al centro degli interessi degli addetti ai lavori in quanto a nuovi prodotti da lanciare, e pare che nelle ultime ore stia circolando un’indiscrezione alquanto ghiotta, che però non riguarda un “oggetto fisico”. Sembra infatti, come scrive Everyeye.it, che l’azienda della Mela stia pensando di lanciare sul mercato il propriodi. Secondo quanto segnalato dagli esperti di Gizchina, portale tech sempre molto attendibile, ma anche da Robert Scoble su Twitter, nel corso dell’anno che verrà, il 2023, forse già a gennaio, potrebbe arrivare l’annuncio di un progetto di questo ...

Advertising

LorenzoMontani : Anche Apple prepara il suo headset AR/VR. Strano che non fosse già apparsa una notizia del genere vero? Un visore p… - kuniraia : Apple si prepara per trasferire una parte di capacità produttiva di iPad dalla Cina al Vietnam. - C0d3r_ : #Apple prepara la sorpresa alla WWDC 2022: in arrivo il nuovo MacBook Air? -