Alvini, la Cremonese scommette sul debuttante con tanta gavetta (Di sabato 4 giugno 2022) Sarà Massimiliano Alvini, 52 anni, toscano di Fucecchio, il nuovo allenatore della Cremonese. Il tecnico in questi giorni è in vacanza all'estero, la firma è attesa nella giornata di lunedì.

