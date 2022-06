(Di sabato 4 giugno 2022) I vip aldiCome raccontato in precedenti articoli, ieri serasi è esibito inall’Atlantico di Roma. Non sono mancati momenti toccanti, come il tributo che ildi20 ha voluto fare a Michele Merlo, prematuramente scomparso lo scorso anno. Non solo tanti fan, ma anche vip e L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Da Anna Pettinelli alle sorelle Selassié: tutti i vip presenti al concerto di Aka7even - andreastoolbox : Aka7even, tutti i vip presenti al concerto del cantante di Amici 20 - ciaupower : RT @isoledipinte: 'mi manchi' ormai il nostro inno. tutti che cantano con le luci del telefono accese perché questa canzone non smetterà ma… - idkidcirdc : RT @stoblvck: auguro a tutti davvero di andare ad un concerto di luca. vi giuro rega fanno proprio bene al cuore. ieri ho pianto tutte le l… - stoblvck : auguro a tutti davvero di andare ad un concerto di luca. vi giuro rega fanno proprio bene al cuore. ieri ho pianto… -

Novella 2000

Tra i brani presentati dac'è stato l'ultimo uscito 'Coma la prima volta', il singolo fa tornarenel passato per riprendere la vita con più leggerezza.E finalmente nelle ultime ore è arrivata la notizia chei seguaci della coppia aspettavano: ... Tra le novità c'è il concerto dicon la prima data del tour proprio a Roma. Veronica ... Da Anna Pettinelli alle sorelle Selassié: tutti i vip presenti al concerto di Aka7even Come raccontato in precedenti articoli, ieri sera Aka7even si è esibito in concerto all’Atlantico di Roma. Non sono mancati momenti toccanti, come il tributo che il cantante di Amici 20 ha voluto fare ...Aka7even in concerto all'Atlantico di Roma: presenti i suoi ex compagni del talent, due prof e anche tre ex gieffine ...