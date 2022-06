WhatsApp | Cancellato il messaggio sbagliato? Ecco come recuperarlo

(Di venerdì 3 giugno 2022) Continuano le novità riguardanti, l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, con circa 2 miliardi di utilizzatori worldwide. L’ultima nuova, che potrebbe arrivare a breve, dovrebbe far felice molti, e soprattutto coloro che sono un po’ sbadati e commettono gesti un po’ frettolosi proprio con la stessa app., 3/6/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio,scoperto dagli addetti ai lavori di WaBetaInfo, nella versione 2.22.13.5 della Beta diper Android, è emersa un’opzione inedita che ci permetterà di ripristinare unche abbiamo: ma attenzione, serviranno determinate condizioni. Giusto per capireverrà introdotta questa funzione, non potremo recuperare a caso i messaggi, magari cancellati mesi se non ...

Advertising

livewher : Ho cancellato quasi tutte le chat di whatsapp web ora nelle recenti ci sono solo io che chiedo il menu dei cocktail… - jumpurtisj : @brvzovic L’ultima volta che abbiamo parlato su whatsapp mi aveva detto che l’aveva cancellato - cori_69 : Ciao. Sono la Cori. (“Ciao Cori”) Ho inviato un saluto personalizzato sullo stato di whatsapp alla mia droga: lo ha… - CYNM00N_ : @daylightsIwt HO CANCELLATO TUTTO DA WHATSAPP IO - daylightsIwt : @CYNM00N_ bruttissimo io ho disinstallato qualcosa poi quando potevo entrare su whatsapp ho cancellato un sacco di… -

... che a oggi manca, ma che potrebbe far la sua comparsa anche inper sistemi Desktop e per ... a tal proposito, in basso, il pop - up che avviseràdel messagio, conterrà pure il ...... COME FUNZIONERÀ Nel codice della versione 2.22.13.5 della beta diper Android , infatti, WaBetaInfo ha individuato un'opzione inedita che consentirà di ripristinare un messaggio, ...Il rilascio da Menlo Park di una beta di WhatsApp per Android ha permesso di scoprire a cos'altro stiano lavorando i tecnici di Will Cathcart, il CEO di WA, al momento focalizzati sul consentire di ri ...Whatsapp sta per introdurre la possibilità di modificare i messaggi dopo l’invio. Secondo Wabetainfo verrà prossimamente introdotta l'opzione per cambiare il testo di un messaggio dopo averlo mandato ...