Ultime Notizie – Petrolio russo, Salvini: “Se chiude Priolo operai a pranzo da Renzi, Letta o Di Maio?” (Di venerdì 3 giugno 2022) “Parliamo di cose concrete: i 3500 operai che lavorano alla raffineria di Priolo in provincia di Siracusa” se l’impianto chiude “vanno a mangiare a casa di Renzi, di Letta o Di Maio?”. E’ la provocazione lanciata da Matteo nel corso di un’iniziativa elettorale a Padova, parlando del rischio che con l’embargo del Petrolio russo il petrolchimico siciliano che fa parte del gruppo russo Lukoil possa cessare la produzione. “Io vengo da 4-5 giorni che da sinistra me ne han dette di tutti i colori perché io ho cercato di lavorare per la pace. Quando io facevo il liceo classico a Milano, un giorno sì e un giorno no, c’erano uno sciopero, un picchetto o un’autogestione perché quelli di sinistra che li organizzavano, volevavo la pace. Ora nel ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) “Parliamo di cose concrete: i 3500che lavorano alla raffineria diin provincia di Siracusa” se l’impianto“vanno a mangiare a casa di, dio Di?”. E’ la provocazione lanciata da Matteo nel corso di un’iniziativa elettorale a Padova, parlando del rischio che con l’embargo delil petrolchimico siciliano che fa parte del gruppoLukoil possa cessare la produzione. “Io vengo da 4-5 giorni che da sinistra me ne han dette di tutti i colori perché io ho cercato di lavorare per la pace. Quando io facevo il liceo classico a Milano, un giorno sì e un giorno no, c’erano uno sciopero, un picchetto o un’autogestione perché quelli di sinistra che li organizzavano, volevavo la pace. Ora nel ...

