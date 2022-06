The Boys 3, dove vedere la nuova stagione in streaming (anche gratis) (Di venerdì 3 giugno 2022) Viva i successi Marvel, ora anche nel multiverso, e rivediamo sempre volentieri le glorie DC, ma, solo la serie The Boys, a dirla onestamente, ha portato un'autentica ventata di novità nel mondo dei supereroi. E non smette mai di stupire nella sua creatività politicamente scorretta (o correttissima nello sbugiardare il mito un po' di destra dell'uomo forte, anzi super uomo, che risolve le cose al posto degli altri). Splatter, iper sessualizzata ai fini del grottesco, esagerata ed estrema, la serie che dal 2019 porta in tv gli antieroi della omonima collana di fumetti, nata DC 16 anni fa e cresciuta poi Dynamite Entertainment, su scrittura di Garth Ennis e disegni di Darick Robertson, accumula curiosità e nuovi fan di stagione in stagione rifacendosi alle linee della trama originale espandendole in un universo ancora ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 3 giugno 2022) Viva i successi Marvel, oranel multiverso, e rivediamo sempre volentieri le glorie DC, ma, solo la serie The, a dirla onestamente, ha portato un'autentica ventata di novità nel mondo dei supereroi. E non smette mai di stupire nella sua creatività politicamente scorretta (o correttissima nello sbugiardare il mito un po' di destra dell'uomo forte, anzi super uomo, che risolve le cose al posto degli altri). Splatter, iper sessualizzata ai fini del grottesco, esagerata ed estrema, la serie che dal 2019 porta in tv gli antieroi della omonima collana di fumetti, nata DC 16 anni fa e cresciuta poi Dynamite Entertainment, su scrittura di Garth Ennis e disegni di Darick Robertson, accumula curiosità e nuovi fan diinrifacendosi alle linee della trama originale espandendole in un universo ancora ...

