Tesla | Elon Musk vuole licenziare 10mila lavoratori

(Di venerdì 3 giugno 2022) Il fondatore e amministratore delegato di, ritiene che la società automobilistica americana abbia bisogno di tagliare del 10% i propri dipendenti. Secondo l’agenzia di stampa Reuters, significa che circarischiano di perdere il posto. La decisione, si legge in una mail cheha inviato ai dirigenti del gruppo, svelata da Reuters, è legata “a una bruttissima sensazione sull’andamento dell’economia“., che produce auto elettriche, in alcuni casi avveniristiche, ha fabbriche negli Stati Uniti ma anche in Cina e a Berlino. E impiega 99.290 dipendenti. Il messaggio arriva a due giorni dalla comunicazione dello stesso Ceo contro lo smart working in azienda. “Chiunque desideri svolgere un lavoro a distanza – ha infatti comunicato ...

