Tecnici di laboratorio, a Bologna il primo congresso nazionale

Professioni sanitarie e Pnrr: il ruolo dei Tecnici sanitari di laboratorio biomedico nella costruenda nuova rete delle cure di prossimità. E' il tema che sarà messo a fuoco il da domani fino a lunedì 6 giugno all'Hotel Savoia Regency di Bologna dove si svolgerà il I congresso nazionale della categoria. "Il nostro obiettivo – avverte Saverio Stanziale, presidente della Commissione d'Albo dei Tecnici sanitari di laboratorio biomedico in seno all'Ordine delle professioni sanitarie – è discutere delle prospettive professionali e sanitarie offerte dal Pnrr su progettualità innovative e di sviluppo che erano già note prima dell'emergenza ma agite sul campo, di fronte all'emergenza epocale che ha rappresentato la pandemia. Tutto quello che, fino al febbraio del 2020, era ...

