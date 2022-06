Scaletta Il Volo all’Arena di Verona 3 e 4 giugno: ultimi biglietti (Di venerdì 3 giugno 2022) Tutto è pronto per il doppio concerto de Il Volo all’Arena di Verona in programma per il 3 e il 4 giugno 2022. Le due date recuperano rispettivamente i concerti attesi il 29 agosto e il 30 agosto 2021, rimandati causa Covid. I biglietti già acquistati, restano validi per assistere ai relativi nuovi appuntamenti. Parte dall’Arena di Verona il tour mondiale de Il Volo che toccherà anche il Teatro Antico di Taormina nei giorni dell”11 e del 12 giugno per poi spostarsi verso Ferrara e Palmanova. Il Volo sarà in concerto in Italia fino al mese di dicembre, quanto terrà gli appuntamenti nei palasport. Si parte stasera dall’Arena di Verona. Nella Scaletta del concerto ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 3 giugno 2022) Tutto è pronto per il doppio concerto de Ildiin programma per il 3 e il 42022. Le due date recuperano rispettivamente i concerti attesi il 29 agosto e il 30 agosto 2021, rimandati causa Covid. Igià acquistati, restano validi per assistere ai relativi nuovi appuntamenti. Parte ddiil tour mondiale de Ilche toccherà anche il Teatro Antico di Taormina nei giorni dell”11 e del 12per poi spostarsi verso Ferrara e Palmanova. Ilsarà in concerto in Italia fino al mese di dicembre, quanto terrà gli appuntamenti nei palasport. Si parte stasera ddi. Nelladel concerto ...

Advertising

matteoscandolin : @panapp Spesso chi parla al microfono non sta per forza seguendo una scaletta dettagliata: non noi, sparirebbe la m… - Atoslab : @ARTUROFUNK1 Io LitJ di John T. lo mixavo al volo 'mentalmente' sui nuovi dischi che sceglievo in negozio, mi servi… - milanesedocc : @lusignolodikiev ????????????????????????????salgo al volo senza scaletta ?????? -