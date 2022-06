Nuovo sensore microelettronico per monitorare consumi energia

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 3 giugno 2022) Dal laboratorio di ricerca congiunto tra Università di Bologna e STMicroelectronics nasce undi corrente in grado di ottenere tempi di risposta 20 volte più rapidi rispetto ai dispositivi oggi in commercio. L'innovazione - informa una nota - potrebbe trovare applicazioni nei settori delle energie rinnovabili e delle auto elettriche, favorendo una maggiore efficienza energetica, e più in generale potrebbe promuovere il monitoraggio intelligente deidi, incentivando il risparmio energetico, con una conseguente riduzione delle emissioni di gas serra.L'iniziativa è nata nell'ambito del progetto europeo PROGRESSUS, a cui partecipano l'Università di Bologna, insieme al Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica, e STMicroelectronics. ...