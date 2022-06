"Mi manca": cosa si fa scappare di bocca Roberto Mancini. Tutto finito con la Nazionale? (Di venerdì 3 giugno 2022) Per passare ai raggi x i ripetuti flop dell'Italia forse serve spostare l'obiettivo dall'annosa constatazione della non competitività della rosa. La batosta di ritmo, palleggio, verticalità- in una parola, superiorità - che ci ha rifilato l'Argentina a Wembley non ha smascherato arcani che già non conoscessimo: difesa da rifondare, centrocampo altalenante fra picchi di classe e passività, attacco dalla consistenza mentale del burro. Sapevamo già dalla Macedonia di essere alla frutta... Eppure, la sensazione che rasenta il sospetto è che il colare a picco della Nazionale negli ultimi undici mesi sia dovuto non tanto ai giocatori quanto all'allenatore. Temiamo che Mancini e l'Italia non abbiano più niente da dirsi, che Roberto non sappia e non possa più cavare niente di diverso da questi calciatori. Si ostina, il ct, a predicare ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Per passare ai raggi x i ripetuti flop dell'Italia forse serve spostare l'obiettivo dall'annosa constatazione della non competitività della rosa. La batosta di ritmo, palleggio, verticalità- in una parola, superiorità - che ci ha rifilato l'Argentina a Wembley non ha smascherato arcani che già non conoscessimo: difesa da rifondare, centrocampo altalenante fra picchi di classe e passività, attacco dalla consistenza mentale del burro. Sapevamo già dalla Macedonia di essere alla frutta... Eppure, la sensazione che rasenta il sospetto è che il colare a picco dellanegli ultimi undici mesi sia dovuto non tanto ai giocatori quanto all'allenatore. Temiamo chee l'Italia non abbiano più niente da dirsi, chenon sappia e non possa più cavare niente di diverso da questi calciatori. Si ostina, il ct, a predicare ...

Advertising

infoitsport : Renato Sanches al Milan, giorni decisivi: cosa manca per la fumata bianca - PERLASCA3 : RT @VentagliP: Ogni occhio si prende ogni cosa e non manca mai niente: chi guarda il cielo per ultimo non lo trova meno splendente. Spiega… - infoitsport : Dybala-Inter, avanti tutta. Marotta pronto a chiudere: ecco cosa manca – TS - junews24com : Di Maria Juve, tutte le novità post incontro: cosa manca per la chiusura dell’affare - ilpodsport : #Calciomercato Juve, frenata per Di Maria: cosa manca per chiudere la trattativa #ilpodsport -