Meteo | l’anticiclone Scipione entra nel vivo | weekend con temperature estreme

(Di venerdì 3 giugno 2022) In questo fine settimana avremo unsempre più condizionato dall’anticlone, che porterà lea valori da record: i dettagli. Ilitaliano è sempre più condizionata dall’incessante avanzata del. Infatti il flusso di aria calda invaderà la penisola: anche se non mancheranno degli isolati disturbi: andiamo a vedere tutte le previsioni. L'articolo proviene da Inews24.it.

SUD E ISOLE Persiste'azione dell'africano sul Mediterraneo centrale, garanzia di un periodo stabile, in particolare sulle nostre regioni Meridionali e la Sardegna. Giornata ...Il caldo non dà tregua, anzi.' Scipione ' sta già assediando'Italia e in particolare nel centro e nella capitale nel weekend sono previste temperature ancora in aumento, con massime su Roma fino a 37°/38° e fino ...