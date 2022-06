Le Tv via-cavo degli Stati Uniti assediate dalle mini-piattaforme di streaming (Di venerdì 3 giugno 2022) Un canale sportivo entra nello streaming The Wall Street Journal Usa, pagina 3, di Lillian Rizzo. New England Sports Network, la casa televisiva delle squadre Red Sox e Bruins di Boston, ha dichiarato che diventerà il primo canale sportivo regionale statunitense a lanciare un servizio di streaming video autonomo. I tifosi del New England potranno vedere in streaming la rete, nota come NESN, per 29,99 dollari al mese o 329,99 dollari all’anno. L’applicazione, denominata NESN 360, offrirà la stessa trasmissione in diretta della rete televisiva, oltre a contenuti esclusivi. Tagliare il cavo della Tv via cavo può rendere più difficile per i fan guardare le partite delle loro squadre locali. Pochi pacchetti televisivi online come FuboTV offrono canali sportivi regionali. Il servizio autonomo di NESN ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 3 giugno 2022) Un canale sportivo entra nelloThe Wall Street Journal Usa, pagina 3, di Lillian Rizzo. New England Sports Network, la casa televisiva delle squadre Red Sox e Bruins di Boston, ha dichiarato che diventerà il primo canale sportivo regionale statunitense a lanciare un servizio divideo autonomo. I tifosi del New England potranno vedere inla rete, nota come NESN, per 29,99 dollari al mese o 329,99 dollari all’anno. L’applicazione, denominata NESN 360, offrirà la stessa trasmissione in diretta della rete televisiva, oltre a contenuti esclusivi. Tagliare ildella Tv viapuò rendere più difficile per i fan guardare le partite delle loro squadre locali. Pochi pacchetti televisivi online come FuboTV offrono canali sportivi regionali. Il servizio autonomo di NESN ...

