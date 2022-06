Italiano travolto e ucciso in Spagna da un'auto della polizia (Di venerdì 3 giugno 2022) La vittima è il 35enne Mario Decandia: di origini sarde, da anni lavorava come cameriere nelle Isole ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 3 giugno 2022) La vittima è il 35enne Mario Decandia: di origini sarde, da anni lavorava come cameriere nelle Isole ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Italiano travolto e ucciso in Spagna da un'auto della polizia #decandia #sindaco #mauroazzena #palmadimaiorca #mariod… - domenicosabell1 : Italiano travolto e ucciso in Spagna da un'auto della polizia - msn_italia : Italiano travolto e ucciso in Spagna da un'auto della polizia - MediasetTgcom24 : Italiano travolto e ucciso in Spagna da un'auto della polizia #decandia #sindaco #mauroazzena #palmadimaiorca… - LidiaBianchi1 : RT @RaiTre: Ogni Presidente durante il settennato si trova costretto ad affrontare tragedie e sciagure che colpiscono vaste aree del territ… -