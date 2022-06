Inter, spina Sanchez: non va di fretta per l'addio ma i nerazzurri devono fare posto a Dybala. Servirà la buonuscita (Di venerdì 3 giugno 2022) L’Inter ha deciso ormai da tempo, Alexis Sanchez non rientra più nei piani del club, che ha comunicato questa scelta all’agente... Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 giugno 2022) L’ha deciso ormai da tempo, Alexisnon rientra più nei piani del club, che ha comunicato questa scelta all’agente...

