Il paracadute non si apre: base jumper si schianta tra le rocce e muore (Di venerdì 3 giugno 2022) DRO - Un ' base jumper ' inglese è morto questa mattina, 2 giugno, dopo essersi lanciato con la tuta alare dal monte Brento nel Trentino occidentale. L'uomo si era lanciato dall' Happy Birthday, uno ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 giugno 2022) DRO - Un '' inglese è morto questa mattina, 2 giugno, dopo essersi lanciato con la tuta alare dal monte Brento nel Trentino occidentale. L'uomo si era lanciato dall' Happy Birthday, uno ...

