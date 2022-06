"Il giorno in cui presenta il conto a Draghi". Salvini fa saltare il governo? Indiscreto-Storace: la data da cerchiare in rosso (Di venerdì 3 giugno 2022) La data del 13 giugno è cerchiata in rosso nell'agenda di Mario Draghi. Perché quel giorno - e ben prima delle cosiddette "comunicazioni" al Parlamento sulle armi in Ucraina - Salvini lo farà ballare. La ruspa riprende il proprio lavoro. Ricomincia con le piazze - complice la campagna elettorale - e l'elenco dei comizi diffuso ieri via instagram era impressionante. Non molla, Matteo. Probabilmente da ieri il premier ha capito che Salvini si è davvero scocciato. Finora il leader della Lega ha solo dato nel rapporto col premier e il post referendum si annuncia agitato. Per dirla col linguaggio di un suo amico, «Matteo ha dato troppo oro alla Patria», pagandone un tributo davvero eccessivo in termini di consenso. Per un governo in cui - primo sgarbo del premier - nemmeno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Ladel 13 giugno è cerchiata innell'agenda di Mario. Perché quel- e ben prima delle cosiddette "comunicazioni" al Parlamento sulle armi in Ucraina -lo farà ballare. La ruspa riprende il proprio lavoro. Ricomincia con le piazze - complice la campagna elettorale - e l'elenco dei comizi diffuso ieri via instagram era impressionante. Non molla, Matteo. Probabilmente da ieri il premier ha capito chesi è davvero scocciato. Finora il leader della Lega ha solo dato nel rapporto col premier e il post referendum si annuncia agitato. Per dirla col linguaggio di un suo amico, «Matteo ha dato troppo oro alla Patria», pagandone un tributo davvero eccessivo in termini di consenso. Per unin cui - primo sgarbo del premier - nemmeno ...

