I carabinieri di Salerno intensificano i controlli per il lungo ponte: 4 arresti (Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiI carabinieri della Compagnia di Salerno, nell’ambito di un’intensificazione dei controlli del territorio per la prevenzione e la repressione dei reati in genere, hanno tratto in arresto 4 salernitani e deferito in stato di libertà 2 cittadini extracomunitari. In particolare, i carabinieri della Stazione di Salerno Mercatello hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un 36enne del luogo poiché lo stesso, già sottoposto agli arresti domiciliari per rapina perpetrata ai danni di una donna, era solito contravvenire alle prescrizioni imposte, lasciando sovente la propria abitazione. Tali violazioni, puntualmente documentate dai militari operanti a seguito di costanti controlli, sono confluite nella ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIdella Compagnia di, nell’ambito di un’intensificazione deidel territorio per la prevenzione e la repressione dei reati in genere, hanno tratto in arresto 4 salernitani e deferito in stato di libertà 2 cittadini extracomunitari. In particolare, idella Stazione diMercatello hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un 36enne del luogo poiché lo stesso, già sottoposto aglidomiciliari per rapina perpetrata ai danni di una donna, era solito contravvenire alle prescrizioni imposte, lasciando sovente la propria abitazione. Tali violazioni, puntualmente documentate dai militari operanti a seguito di costanti, sono confluite nella ...

