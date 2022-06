Fuortes cambia quasi tutto in Rai, ma rischia che tutto rimanga com’è (Di venerdì 3 giugno 2022) Scossa di assestamento a viale Mazzini, nessun danno a cose e persone, qualche spostamento di casella e via andare, la vita continua. La 24 ore di Carlo Fuortes era iniziata col botto ed è finita presto senza fare rumore, la classica turbolenza Rai nella quale tutti sudano freddo e la cosa finisce a tarallucci e vino in attesa della prossima botta sismica. Che prima o poi ci sarà. Perché se c’è una cosa che si è capita da questa guerricciola tra Fuortes e Mario Orfeo è che gli equilibri di viale Mazzini sono stabili come le sabbie mobili di certi deserti americani. Orfeo è stato sollevato dalla direzione degli approfondimenti giornalistici perché voleva fermare la stravagante deriva dell’informazione Rai, e in poche ore è atterrato sulla poltrona di direttore del Tg3, dove aveva fatto molto bene. Dunque come sempre a viale Mazzini bisogna che ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 3 giugno 2022) Scossa di assestamento a viale Mazzini, nessun danno a cose e persone, qualche spostamento di casella e via andare, la vita continua. La 24 ore di Carloera iniziata col botto ed è finita presto senza fare rumore, la classica turbolenza Rai nella quale tutti sudano freddo e la cosa finisce a tarallucci e vino in attesa della prossima botta sismica. Che prima o poi ci sarà. Perché se c’è una cosa che si è capita da questa guerricciola trae Mario Orfeo è che gli equilibri di viale Mazzini sono stabili come le sabbie mobili di certi deserti americani. Orfeo è stato sollevato dalla direzione degli approfondimenti giornalistici perché voleva fermare la stravagante deriva dell’informazione Rai, e in poche ore è atterrato sulla poltrona di direttore del Tg3, dove aveva fatto molto bene. Dunque come sempre a viale Mazzini bisogna che ...

