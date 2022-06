“Era tutto concordato”: Roger Balduino ritirato, è già pronto il rimpiazzo clamoroso (Di venerdì 3 giugno 2022) Nelle ultime ore è arrivata la notizia ufficiale del ritiro di Roger Balduino, ma pare non sia una sorpresa. Chi lo rimpiazza è già pronto. Roger Balduino si è ritirato (Mediasetplay screenshot)La notizia è arrivata da pochissimo: Roger Balduino si è ritirato. Sembra però che non sia una sorpresa per nessuno. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo dietro le quinte del reality l’Isola dei Famosi. Non c’è reality senza polemiche e ultimamente all’Isola dei Famosi Ilary Blasi e Alvin non si fanno mancare davvero nulla. Roger Balduino è stato un concorrente molto contestato del reality. Inizialmente si era distinto per la sua relazione amorosa con Estefania, poi si è scoperto che si trattava di una ... Leggi su direttanews (Di venerdì 3 giugno 2022) Nelle ultime ore è arrivata la notizia ufficiale del ritiro di, ma pare non sia una sorpresa. Chi lo rimpiazza è giàsi è(Mediasetplay screenshot)La notizia è arrivata da pochissimo:si è. Sembra però che non sia una sorpresa per nessuno. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo dietro le quinte del reality l’Isola dei Famosi. Non c’è reality senza polemiche e ultimamente all’Isola dei Famosi Ilary Blasi e Alvin non si fanno mancare davvero nulla.è stato un concorrente molto contestato del reality. Inizialmente si era distinto per la sua relazione amorosa con Estefania, poi si è scoperto che si trattava di una ...

Advertising

borghi_claudio : Va tutto bene... Parlamentari della Lega cacciati dal Cap, dove era in corso un incontro elettorale. Tra i contes… - AntoVitiello : #Maignan altro simbolo dello scudetto #Milan: 'Ho giocato sette partite con la mano infortunata. Ho fatto di tutto… - paolodecastro : Mimmo ha sempre lavorato per favorire il dialogo Euro-Mediterraneo. Oggi il @CIHEAMBari verrà intitolato a Lui, l’i… - Shadow_Xtra17 : @_friluftsliv Ti dico la mia: assolutamente non era giusto occultare il tutto. Però, purtroppo, viviamo in una soci… - JSfromWichita : @DeepFakeFuori @N_DeGirolamo @DinoGiarrusso Lo era, è stata coinvolta in vicenda giudiziarie e tutto d'un trattao p… -