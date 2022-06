Dovremo dire addio ai matrimoni stile Elvis a Las Vegas? (Di venerdì 3 giugno 2022) Scappo e mi sposo a Las Vegas nella Cappella di Elvis. Lo abbiamo pensato o visto nei film, ma ora forse non sarà più possibile. Anche se non è un’usanza tipicamente italiana, l’ideale del matrimonio a Las Vegas, a tema Elvis, o con un celebrante travestito proprio da Elvis, è universalmente riconosciuto. Peccato però che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 3 giugno 2022) Scappo e mi sposo a Lasnella Cappella di. Lo abbiamo pensato o visto nei film, ma ora forse non sarà più possibile. Anche se non è un’usanza tipicamente italiana, l’ideale delo a Las, a tema, o con un celebrante travestito proprio da, è universalmente riconosciuto. Peccato però che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

GiovaQuez : Un #Salvini irritato: 'Davanti a tutte queste polemiche a volte mi viene da dire: `Ma chi me lo fa fare, passo due… - besciamell : @Fstamilmiao purtroppo non riesco ancora ad apprezzare le potenzialità di tiktok, lo uso pochissimo, cmq ECCOCI E D… - zosankitten : ora che wano è al termine dovremo dire addio all'alleanza tra law e i mugiwara, io non sono pronta. potrei accettar… - mikeverse1 : @pdnetwork @EnricoLetta Dobbiamo iniziare a lavorare prima, massimizzando l'utilità degli spesi in uni dopo il lice… - klaussmask : @maloeducata Devo dire che è una bellissima domanda, e tutti noi lontani dalle origini prima o poi dovremo porcela.… -