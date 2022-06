Caro Porro | ti spiego perché il reddito di cittadinanza non funziona

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 3 giugno 2022), volevo solo renderla partecipe di una mia esperienza personale: ho perso il lavoro qualche anno fa, e percepisco ildida due anni. Avrò (forse!) la pensione nel 2024! In attesa, ho comunque necessità di lavorare! A febbraio 2020 esce in Gazzetta Ufficiale un concorso pubblico al Mic (Beni culturali).Per partecipare a questi concorsi, devi essere disoccupato e iscritto ai centri per l’impiego, anche senza vincolo di età. Iscrizione a settembre 2020. Entro in graduatoria (su oltre 4.000 candidati nella mia città). Dopo il colloquio, a giugno 2021, sono dichiarata idonea. A maggio 2022, pur essendo in graduatoria definitiva (per 14 posti disponibili), vengo esclusa (non appartengo alla categoria dei riservisti, 4 in graduatoria, e non a quella con precedenza ex art.5, d.p.r. 9 maggio ...