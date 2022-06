Calciomercato Spezia | trattativa con il Barcellona per un giocatore | le novità

(Di venerdì 3 giugno 2022) Loha deciso di puntare su Rey Manaj per il futuro. L’exdell’Inter ha fatto molto bene questa stagione, tanto da convincere la società ligure a trattare con ilper il riscatto. L’accordo iniziale prevede un prezzo di riscatto di 2,7 milioni di euro da versare nelle casse dei Blaugrana, ma l’obiettivo delloè quello di ottenere uno sconto e se questo non sarà possibile allora si proverà a rinnovare il prestito per un’altra stagione per poi riparlarne al termine della prossima stagione.ManajIlalbanese ha avuto una stagione positiva, dopo le difficoltà nella prima parte di stagione, col tempo si è preso il posto da titolare mettendo a ...

Commenta per primo Rey Manaj può restare allo, lo spiega lo stesso attaccante a Ser Catalunya : 'Lo confermo, losta parlando con il Barcellona perché vuole comprarmi e pagare quanto pattuito per la cessione. E' ancora presto, me la voglio prendere comoda. Mi trovo molto bene a La, ma dobbiamo ...Ilnon è ancora iniziato ufficialmente ma il Sassuolo è già una delle società più attive: ... Negli scorsi mesi, l'ex Milan è stato seguito anche dae Genoa. Segui CS anche su ... Lo Spezia al Tas chiede lo sconto sullo stop al calciomercato Lo Spezia dopo una stagione fatta di miracoli si ritrova nuovamente impegnata sul mercato con la necessità di spendere il ...Per Carlo Osti si parla in modo insistente dello Spezia, dove ritroverebbe Riccardo Pecini dopo gli anni trascorsi insieme proprio a Genova (Calciomercato Sampdoria, Osti e lo Spezia: gli ultimi ...