Base militare Coltano, decine di scritte sui muri della città contro polizia e carabinieri (Di venerdì 3 giugno 2022) Una scritta sui muri di Pisa contro la Base militare di Coltano Per approfondire : Articolo : Base di Coltano, in migliaia da tutta Italia per la manifestazione Articolo : In migliaia per il "no alla ... Leggi su lanazione (Di venerdì 3 giugno 2022) Una scritta suidi PisaladiPer approfondire : Articolo :di, in migliaia da tutta Italia per la manifestazione Articolo : In migliaia per il "no alla ...

Advertising

Tg3web : Migliaia di persone sono arrivate da tutta Italia a Coltano, vicino a Pisa, per dire no all'apertura di una base mi… - fattoquotidiano : Base militare a Pisa, il 2 giugno manifestazione nazionale contro il progetto previsto dal Pnrr: “Risorse a scuola… - AndyRoid : RT @DinamoPress: #2giugno 15000 persone in corteo a Coltano ribadiscono l'opposizione alla guerra e alla costruzione di una nuova base mili… - TuttoSuMilano : RT @xrpisa: ? 2 GIUGNO A COLTANO - NESSUNA BASE PER NESSUNA GUERRA ? Ieri si è svolta la manifestazione nazionale a Coltano contro la base… - saramaffio : RT @xrpisa: ? 2 GIUGNO A COLTANO - NESSUNA BASE PER NESSUNA GUERRA ? Ieri si è svolta la manifestazione nazionale a Coltano contro la base… -