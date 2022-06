Ultime Notizie – Giubileo di platino, al via celebrazioni per 70 anni di regno di Elisabetta (Di giovedì 2 giugno 2022) Al via oggi i festeggiamenti per il Giubileo di platino della Regina Elisabetta. Un evento che durerà fino al 5 giugno e che viene celebrato da tutti i giornali britannici dedicando la loro prima pagina alla Regina Elisabetta, mentre migliaia di sostenitori scenderanno in strada per commemorare i suoi settant’anni di regno. Primo appuntamento, la cerimonia del Trooping the Colour, un evento che l’esercito della Gran Bretagna svolse per la prima volta nel 1775. Quest’anno il Principe del Galles sostituirà la Regina, salutando e ispezionando le truppe mentre il Duca e la Duchessa di Sussex si uniranno alla Duchessa di Cambridge e ad altri reali per assistere allo spettacolo. Dopo la cerimonia, la regina riceverà il saluto del reggimento a cavallo della Household ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 2 giugno 2022) Al via oggi i festeggiamenti per ildidella Regina. Un evento che durerà fino al 5 giugno e che viene celebrato da tutti i giornali britci dedicando la loro prima pagina alla Regina, mentre migliaia di sostenitori scenderanno in strada per commemorare i suoi settant’di. Primo appuntamento, la cerimonia del Trooping the Colour, un evento che l’esercito della Gran Bretagna svolse per la prima volta nel 1775. Quest’anno il Principe del Galles sostituirà la Regina, salutando e ispezionando le truppe mentre il Duca e la Duchessa di Sussex si uniranno alla Duchessa di Cambridge e ad altri reali per assistere allo spettacolo. Dopo la cerimonia, la regina riceverà il saluto del reggimento a cavallo della Household ...

Advertising

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - GiorgiaPremier : RT @tempoweb: #Meloni e lo schiaffo al #governo dei “migliori”: non ci meritiamo gente come #Speranza e #DiMaio #covid19 #fratelliditalia #… - AlesMontesan : RT @tempoweb: #Meloni e lo schiaffo al #governo dei “migliori”: non ci meritiamo gente come #Speranza e #DiMaio #covid19 #fratelliditalia #… - RedazioneDedalo : Enna – Andrea Greco eletto Coordinatore Regionale Consulte Studentesche - CorriereCitta : Roma, spesa da ”sballo”: esce dal supermercato con l’eroina nella lattuga -