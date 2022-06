Ultime Notizie – "Chernobyl saccheggiata dai russi" (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – I russi hanno saccheggiato i sistemi di sicurezza nei laboratori nucleari ad alta tecnologia di Chernobyl. Lo denunciano i media locali su Telegram. Nello specifico 698 computer, 344 automobili, 1500 dosimetri di radiazioni, software insostituibili e praticamente tutti gli estintori. Nikolai Bespaly, direttore del Central Analytical Laboratory, ha però detto che parte dell’attrezzatura rubata è dotata di localizzatori Gps. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – Ihanno saccheggiato i sistemi di sicurezza nei laboratori nucleari ad alta tecnologia di. Lo denunciano i media locali su Telegram. Nello specifico 698 computer, 344 automobili, 1500 dosimetri di radiazioni, software insostituibili e praticamente tutti gli estintori. Nikolai Bespaly, direttore del Central Analytical Laboratory, ha però detto che parte dell’attrezzatura rubata è dotata di localizzatori Gps. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

