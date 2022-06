Ucraina: Più Europa a congresso Alde con adesione partito Zelensky (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - Una delegazione di Più Europa, guidata dal segretario Benedetto Della Vedova e composta da Anita Bernacchia, Elena Buratti, Gianfranco Dell'Alba, Francesco Franco, Desideria Mini, Nicoletta Parisi e Michele Usuelli, partecipa al congresso annuale dell'Alde, il partito dei Liberali e Democratici europei, che si tiene a partire da oggi fino a sabato 4 giugno a Dublino. Nel corso dei lavori, che vedranno fra l'altro l'adesione all'Alde del partito di Zelenski “Servire il Popolo”, saranno discusse e votate -riferisce una nota- diverse mozioni, fra cui le tre presentate da Più Europa su forze armate comuni europee, politica dell'immigrazione e la promozione di coltivazioni biotecnologiche in agricoltura per far fronte alla crisi ... Leggi su iltempo (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - Una delegazione di Più, guidata dal segretario Benedetto Della Vedova e composta da Anita Bernacchia, Elena Buratti, Gianfranco Dell'Alba, Francesco Franco, Desideria Mini, Nicoletta Parisi e Michele Usuelli, partecipa alannuale dell', ildei Liberali e Democratici europei, che si tiene a partire da oggi fino a sabato 4 giugno a Dublino. Nel corso dei lavori, che vedranno fra l'altro l'all'deldi Zelenski “Servire il Popolo”, saranno discusse e votate -riferisce una nota- diverse mozioni, fra cui le tre presentate da Piùsu forze armate comuni europee, politica dell'immigrazione e la promozione di coltivazioni biotecnologiche in agricoltura per far fronte alla crisi ...

Orban stoppa le sanzioni: il signor No di Budapest e i suoi mille ricatti all'Europa Ufficialmente non c'è censura in Ungheria , ma poiché non esiste più alcun giornale che non sia di ... La guerra in Ucraina ha fatto saltare l'entente cordiale con la Polonia, capofila dello ... Zelensky: "Russia controlla il 20% dell'Ucraina" Intanto il presidente Biden ha annunciato che gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina sistemi missilistici "più avanzati" per colpire "obiettivi strategici". Si tratta dei missili Himars, con una ... swissinfo.ch in italiano Ufficialmente non c'è censura in Ungheria , ma poiché non esistealcun giornale che non sia di ... La guerra inha fatto saltare l'entente cordiale con la Polonia, capofila dello ...Intanto il presidente Biden ha annunciato che gli Stati Uniti forniranno all'sistemi missilistici "avanzati" per colpire "obiettivi strategici". Si tratta dei missili Himars, con una ... CSt: guerra in Ucraina, più mezzi per l'esercito