Torna il 2 giugno | quello vero Il commento del gen Arpino

È riTornato il 2 giugno, quello autentico. Si, quello della festa di popolo più amata dai comuni cittadini, con tanto di parata militare in via dei Fori Imperiali, l'enorme bandiera che copre la facciata del Colosseo, i Corazzieri a cavallo, l'arrivo solenne dell'auto storica del Presidente della Repubblica e, infine, l'evento forse più atteso: il cronometrico sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, che stende sulla folla plaudente il tricolore più lungo del mondo. E' la Festa della Repubblica, quella festa che, almeno negli intenti, unisce tutti i cittadini. Che la vogliono così, con i militari. E' l'occasione per cui gli italiani, anche se per pochi minuti davanti al televisore, con emozione Tornano a rivivere il mito dell'antica grandezza di Roma. L'interruzione è gioiosa, ma purtroppo anche ...

